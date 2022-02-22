Астана, 22 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Казахстане в ходе расследований массовых январских беспорядков обвинительные приговоры вынесли в отношении 52 человек. Об этом сообщил журналистам начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 — к лишению свободы, а в отношении двух лиц (дела) прекращены за примирением сторон», — сказал Адилов.

Он также сообщил, что следователи МВД обвинения выдвинули в отношении 107 подозреваемых. 65 человек обвиняют в кражах, 11 — в незаконном хранении оружия, семерых — в его хищении. Также есть другие правонарушения. Дела 86 обвиняемых переданы в суд.

Стоит отметить, что ранее в Генпрокуратуре Казахстана сообщили о возбуждении 695 досудебных расследований по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённым в ходе беспорядков. По ним задержали 780 человек, из которых 695 суд постановил арестовать на время следствия.