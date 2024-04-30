Вашингтон, 30 апреля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Египет, выступающий посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, направил палестинскому движению новое предложение о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом 29 апреля со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

«ХАМАС рассматривает новую схему, предложенную Египтом, который призывает группировку освободить 33 заложника, похищенных из Израиля, в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа», — говорится в материале.

Отмечается, что предложение было составлено при помощи Израиля, который тем не менее не согласился с окончательной версией.

Последнее предложение состоит из двух этапов, первый из которых предусматривает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на освобождение палестинских заключённых и паузу в боевых действиях, продолжительность которой зависит от числа возвращённых заложников.

В рамках второго этапа, получившего название «восстановление устойчивого спокойствия», оставшиеся удерживаемые ХАМАС заложники и пленные израильские военнослужащие будут обменены на новых палестинских заключённых.

По информации источника, если ХАМАС отвергнет и это предложение, Армия обороны Израиля начнёт крупномасштабное наземное вторжение в Рафах на юге палестинского анклава, где укрываются более одного миллиона палестинцев.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмене заложников. Палестинское движение потребовало дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, а также вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC News допустил, что согласие ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников может обеспечить шестинедельное перемирие и позволит избежать наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе. 29 апреля президент США Джо Байден обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани сделку по прекращению огня в секторе Газа. Американский лидер также заверил, что Вашингтон совместно с Катаром и Египтом готов обеспечить выполнение готовящегося мирного соглашения.