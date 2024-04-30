В США сообщили о новом предложении ХАМАС по освобождению заложников
CNN: ХАМАС получило новое предложение о прекращении огня в Газе
Вашингтон, 30 апреля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Египет, выступающий посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, направил палестинскому движению новое предложение о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом 29 апреля со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.
«ХАМАС рассматривает новую схему, предложенную Египтом, который призывает группировку освободить 33 заложника, похищенных из Израиля, в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа», — говорится в материале.
Отмечается, что предложение было составлено при помощи Израиля, который тем не менее не согласился с окончательной версией.
Последнее предложение состоит из двух этапов, первый из которых предусматривает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на освобождение палестинских заключённых и паузу в боевых действиях, продолжительность которой зависит от числа возвращённых заложников.
В рамках второго этапа, получившего название «восстановление устойчивого спокойствия», оставшиеся удерживаемые ХАМАС заложники и пленные израильские военнослужащие будут обменены на новых палестинских заключённых.
По информации источника, если ХАМАС отвергнет и это предложение, Армия обороны Израиля начнёт крупномасштабное наземное вторжение в Рафах на юге палестинского анклава, где укрываются более одного миллиона палестинцев.
Как передавало ИА Регнум, 15 апреля ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмене заложников. Палестинское движение потребовало дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, а также вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC News допустил, что согласие ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников может обеспечить шестинедельное перемирие и позволит избежать наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе. 29 апреля президент США Джо Байден обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани сделку по прекращению огня в секторе Газа. Американский лидер также заверил, что Вашингтон совместно с Катаром и Египтом готов обеспечить выполнение готовящегося мирного соглашения.