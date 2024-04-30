Байден обсудил с эмиром Катара условия прекращения огня в Газе
Вашингтон, 30 апреля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Сделку по прекращению огня в секторе Газа обсудил президент США Джозеф Байден в ходе телефонных разговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что американский лидер призвал эмира Катара приложить все усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, так как это «единственное препятствие на пути к немедленному прекращению огня и облегчению положения жителей Газы».
Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что США совместно с Катаром и Египтом будут работать над обеспечением полного выполнения условий мирного соглашения, которое готовится в настоящее время.
«Президент [США] также подтвердил важность защиты жизни гражданских лиц и обеспечения того, чтобы палестинцы не были перемещены в Египет или любое другое место за пределами Газы», — уточняется в документе.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе.
Представитель Белого дома выразил надежду, что после шести недель временного перемирия, возможно, сторонам удастся выработать какое-то более долгосрочное решение.
15 апреля палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмене заложников. ХАМАС потребовало дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава.