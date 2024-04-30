Вашингтон, 30 апреля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Сделку по прекращению огня в секторе Газа обсудил президент США Джозеф Байден в ходе телефонных разговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

Отмечается, что американский лидер призвал эмира Катара приложить все усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, так как это «единственное препятствие на пути к немедленному прекращению огня и облегчению положения жителей Газы».

Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что США совместно с Катаром и Египтом будут работать над обеспечением полного выполнения условий мирного соглашения, которое готовится в настоящее время.

«Президент [США] также подтвердил важность защиты жизни гражданских лиц и обеспечения того, чтобы палестинцы не были перемещены в Египет или любое другое место за пределами Газы», — уточняется в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе.

Представитель Белого дома выразил надежду, что после шести недель временного перемирия, возможно, сторонам удастся выработать какое-то более долгосрочное решение.

15 апреля палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмене заложников. ХАМАС потребовало дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава.