Вашингтон, 28 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе, заявил 28 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.

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«Если нам удастся заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это среди прочего позволит избежать боестолкновений в Рафахе», — сказал он.

Представитель Белого дома также выразил надежду, что после шести недель временного перемирия, возможно, сторонам удастся выработать какое-то более долгосрочное решение.

По его словам, представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и по-прежнему рассматривают её.

Кирби отметил, что заключение сделки о перемирии будет «первостепенной целью» госсекретаря США Энтони Блинкена, который, как ожидается, на следующей неделе прибудет в Ближневосточный регион.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмену заложников. ХАМАС потребовал дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава.

По информации The Times of Israel, на первом этапе ХАМАС готово освободить около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет в обмен на согласие Израиля на шестинедельное перемирие.

8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе уже определена. По его словам, основным задачами Тель-Авива остаются освобождение всех заложников и полное уничтожение ХАМАС. Оперативные планы по наступлению в Рафахе израильское правительство утвердило в конце марта.