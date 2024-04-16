ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии в секторе Газа
Газа, Палестина, 16 апреля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Все пункты последнего предложения по прекращению огня в секторе Газа и обмене заложников отвергло палестинское движение ХАМАС. Об этом 15 апреля сообщило издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Как уточнил чиновник, ХАМАС отклонило все пункты предложения о сделке с заложниками. В свою очередь, ХАМАС требует на первом этапе соглашения дать гарантии полного и постоянного прекращения огня со стороны Израиля, полного вывода израильской армии из сектора Газа и возвращения палестинцев на север Газы без каких-либо ограничений.
«ХАМАС также резко увеличило число палестинских заключённых, которых оно требует за каждого освобождённого заложника, а также количество осуждённых за убийства, которых оно хочет освободить», — отметил чиновник.
При этом, по словам информатора издания, ХАМАС на первом этапе готово освободить около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет. В обмен движение требует от Израиля согласия на шестинедельное перемирие.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими «грязными инструментами», в частности убийством сыновей и внуков председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа.
Сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли 10 апреля в результате израильского удара по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа.
При этом 8 апреля отмечалось, что стороны палестино-израильского конфликта в ходе очередного раунда переговоров в Каире достигли прогресса в достижении соглашения о перемирии в секторе Газа.