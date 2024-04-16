Газа, Палестина, 16 апреля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Все пункты последнего предложения по прекращению огня в секторе Газа и обмене заложников отвергло палестинское движение ХАМАС. Об этом 15 апреля сообщило издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

Как уточнил чиновник, ХАМАС отклонило все пункты предложения о сделке с заложниками. В свою очередь, ХАМАС требует на первом этапе соглашения дать гарантии полного и постоянного прекращения огня со стороны Израиля, полного вывода израильской армии из сектора Газа и возвращения палестинцев на север Газы без каких-либо ограничений.

«ХАМАС также резко увеличило число палестинских заключённых, которых оно требует за каждого освобождённого заложника, а также количество осуждённых за убийства, которых оно хочет освободить», — отметил чиновник.

При этом, по словам информатора издания, ХАМАС на первом этапе готово освободить около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет. В обмен движение требует от Израиля согласия на шестинедельное перемирие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими «грязными инструментами», в частности убийством сыновей и внуков председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа.

Сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли 10 апреля в результате израильского удара по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа.

При этом 8 апреля отмечалось, что стороны палестино-израильского конфликта в ходе очередного раунда переговоров в Каире достигли прогресса в достижении соглашения о перемирии в секторе Газа.