Москва, 29 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Россия ещё в 2022 году подтверждала готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Вашингтона к переговорам с российской стороной по Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Россия, как известно, продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договорённости и их закрепление в виде резолюции СБ ООН. Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году», — написала Захарова в своём Telegram-канале 29 апреля.

Как указала Захарова, какие-либо переговоры об урегулировании конфликта отвергла именно украинская сторона. Она напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский, в том числе по указке со стороны Вашингтона, запретил переговоры с Москвой на законодательном уровне. Также дипломат предположила, что Блинкен намеренно не хочет вспоминать о том, что союзники США — Германия и Франция, — будучи участниками «нормандского формата», осознанно проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса.

Мария Захарова подчеркнула, что слова Блинкена о готовности США к переговорам с Россией противоречат ранним его заявлениям о ведении переговоров на основании так называемой формулы мира Зеленского, неоднократно отвергнутой российской стороной в силу абсурдности выдвигаемых Киевом условий.

Как передавало ИА Регнум, о готовности Соединённых Штатов Америки к проведению с Россией переговоров по поводу урегулирования украинского кризиса Энтони Блинкен заявил 29 апреля в беседе с Associated Press. По его словам, Вашингтон надеется, что Россия согласится на проведение «искренних» переговоров по Украине в соответствии с международным правом.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции, и признания новых территориальных реалий, а именно возвращения в состав Российской Федерации четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.