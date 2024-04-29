Токио, 29 апреля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Решение японских властей ужесточить контроль за экспортом полупроводниковой продукции, безусловно, политизировано и продиктовано стремлением Вашингтона втянуть Токио в санкционную войну против Пекина. Однако едва ли этот шаг нанесёт ощутимый ущерб Китаю, а вот интересам Японии он может навредить. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Торговая война, в которую Японию пытаются втянуть США, не может иметь в качестве выигрыша приостановку развития микроэлектроники в Китае. Китайский рынок всё равно будет получать товары и технологии в силу просто своего размера. Частные компании в любом случае так или иначе продолжат торговать. Они сами создают эффективные способы обхода ограничений. В современном мире санкции вообще обычно не работают. Конечно, они работают против очень небольших стран, но когда речь о возможностях Китая, то победить в этом санкционном давлении нельзя», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

Более того, решение Токио не сулит никаких выгод самой Японии, убеждён Муртазин.

«Япония в любом случае будет в проигрыше. Утечки технологий всё равно будут происходить. Плюс ограничения на поставки тех или иных материалов для микроэлектроники. Они могут сильно сказаться на ландшафте японской промышленности. Поэтому не думаю, что здесь будут выигравшие, но Япония точно будет в большей мере проигравшим. Китай как развивался, так и будет развиваться. Может быть, чуть снизится скорость развития. А Япония как в поговорке «пока толстый сохнет, худой сдохнет». Япония — в качестве худого», — резюмировал эксперт.

Решение властей Японии ввести экспортный контроль за полупроводниковой продукцией нарушит стабильность в международных цепочках поставок, заявило 29 апреля министерство коммерции Китая.

Представитель китайской стороны назвал производство полупроводников существенно глобализованной отраслью и выразил мнение, что введение экспортного контроля за некоторыми видами полупроводниковой продукции негативно повлияет на торговые обмены между компаниями в Китае и Японии. Это, в свою очередь, может нанести ущерб стабильности глобальных цепочек поставок, не принеся выгод японской стороне, отметили в министерстве.

В китайском ведомстве также отметили, что в сфере производства полупроводников выработалась и действует модель, сочетающая элементы рынка и корпоративного выбора. В последнее время некоторые страны злоупотребляли мерами экспортного контроля, объясняя это необходимостью обеспечения национальной безопасности и нарушая принципы свободной торговли. Такие действия серьёзно влияли на стабильность международных цепочек производства и поставок.

«Китай призывает Японию исходить из общей ситуации в двусторонних торгово-экономических отношениях, оперативно исправлять неправильную практику и совместно поддерживать стабильность глобальных промышленных цепочек поставок. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий», — призвало ведомство.

Власти Японии 26 апреля заявили о намерении ужесточить контроль за экспортом связанных с полупроводниками передовых материалов и некоторого оборудования. Поставщики должны будут сообщать властям о вероятной экспортной поставке оборудования или материалов, которые теоретически могут быть использованы в военных целях.

В начале февраля японское агентство Kyodo сообщило, что США и Япония на совместных штабных учениях впервые обозначили Китай как гипотетического врага. В ходе учений американские и японские военные отрабатывали сценарии вероятного вторжения китайских вооружённых сил на Тайвань.