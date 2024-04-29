Пекин, 29 апреля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Планы Японии ввести экспортный контроль за полупроводниковой продукцией нарушат стабильность в глобальных цепочках поставок, сообщило 29 апреля министерство коммерции Китая.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Представитель ведомства назвал производство полупроводников высоко глобализированной отраслью. Он выразил мнение, что введение экспортного контроля за некоторыми видами полупроводниковой продукции существенно повлияет на нормальные торговые обмены между компаниями Китая и Японии. Это может причинить ущерб стабильности глобальных цепочек поставок, причём Токио это не принесёт пользы, отметило министерство.

Минкоммерции также отметило, что в сфере производства полупроводников выработалась и действует модель, сочетающая элементы рынка и корпоративного выбора. В последнее время некоторые страны злоупотребляли мерами экспортного контроля, объясняя это необходимостью обеспечения национальной безопасности. При этом нарушали принципы свободной торговли. Такие действия серьёзно влияли на стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

«Китай призывает Японию исходить из общей ситуации в двусторонних торгово-экономических отношениях, оперативно исправлять неправильную практику и совместно поддерживать стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий», — сообщили в ведомстве.

Власти Японии 26 апреля заявили о намерении ужесточить контроль за экспортом связанных с полупроводниками передовых материалов и некоторого оборудования. Компании должны будут сообщать о своих планах госструктурам перед экспортом оборудования и материалов, которые теоретически могут использовать в военных целях.

Японское агентство Kyodo в начале февраля сообщило, что США и Япония на совместных штабных учениях впервые обозначили Китай как гипотетического врага. На учениях японские и американские военные отрабатывали сценарии возможного вторжения Китая на Тайвань.