Токио, 4 февраля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В ходе совместных штабных учений Японии и США Китай был впервые прямо обозначен как гипотетический враг, сообщило 4 февраля агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны Китая. Ранее во время схожих учений при отработке тех же сценариев (возможного силового захвата Тайваня) Китай прямо не назывался, использовались обтекаемые формулировки, сказано в материале.

До конца 2024 года вооружённые силы Японии и США намерены выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе, отметили также авторы.

Пекин считает остров Тайвань, который с 1949 года управляется собственной администрацией, одной из своих провинций. После гражданской войны в Китае (1945–1950) на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши.

Победа на выборах в Тайване сторонника независимости Лай Циндэ может пойти на пользу Китаю, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Радикальный кандидат приходит к власти в момент глобальной политической турбулентности, и в Пекине, возможно, не будут ждать, пока американцы нажмут кнопку начала войны, и сами нажмут её в нужный для себя момент, указал эксперт.