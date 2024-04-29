Российские военные с помощью подполья уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ
Сальдо: российские силы с помощью подполья уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ
Херсон, 29 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Российские военные с помощью членов подпольной организации «Русский Херсон» уничтожили группу операторов дронов Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра, сообщил 29 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«По координатам товарищей из организации «Русский Херсон» наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал он в Telegram-канале.
Как заявил губернатор, подпольщики обнаружили ещё одну украинскую группу операторов дронов в центре Херсона. При этом он добавил, что для облегчения сбора информации об украинских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ.
Глава региона также заявил, что «Русский Херсон» подтвердил данные о том, что украинские военные размещаются в жилых домах, прикрываясь мирными жителями.
Как сообщало ИА Регнум, в марте участники подпольного движения «Русский Херсон» помогли ударить по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Как сообщил Сальдо, российские военные нанесли удары по украинским группам управления БПЛА в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также уничтожили мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровом.
В апреле подполье в Херсоне сообщило, что получило через соратников в ВСУ и начало использовать вооружение НАТО. Речь шла о гранатомётах и стрелковом оружии.