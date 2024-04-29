Херсон, 29 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Российские военные с помощью членов подпольной организации «Русский Херсон» уничтожили группу операторов дронов Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра, сообщил 29 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«По координатам товарищей из организации «Русский Херсон» наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал он в Telegram-канале.

Как заявил губернатор, подпольщики обнаружили ещё одну украинскую группу операторов дронов в центре Херсона. При этом он добавил, что для облегчения сбора информации об украинских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ.

Глава региона также заявил, что «Русский Херсон» подтвердил данные о том, что украинские военные размещаются в жилых домах, прикрываясь мирными жителями.

Как сообщало ИА Регнум, в марте участники подпольного движения «Русский Херсон» помогли ударить по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Как сообщил Сальдо, российские военные нанесли удары по украинским группам управления БПЛА в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также уничтожили мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровом.

В апреле подполье в Херсоне сообщило, что получило через соратников в ВСУ и начало использовать вооружение НАТО. Речь шла о гранатомётах и стрелковом оружии.