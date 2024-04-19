Херсон, 19 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Пророссийское подполье в Херсоне получило через соратников в ВСУ и начало использовать вооружение НАТО. Об этом 19 апреля заявила организация «Русский Херсон».

Arno Burgi/Global Look Press

«Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению украинских боевиков. Благодаря нашим людям в рядах ВСУ у нас появились гранатомёты и стрелковое оружие, также они обеспечивают нас боекомплектом, который мы будем применять для помощи российским наступающим войскам», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что партизанское подполье в подконтрольном Киеву Херсоне копит оружие, чтобы в дальнейшем помочь российским войскам освободить правобережную часть региона. По его словам, сопротивление активно действует в условиях оккупации украинскими силами и предпринимает усилия, характерные для партизан.

Уже спустя месяц Сальдо сообщил, что участники движения «Русский Херсон» помогли ударить по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.