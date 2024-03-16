Геническ, Херсонская область, 16 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Участники подпольного движения «Русский Херсон», которые находятся на территории, подконтрольной киевским боевикам, помогли ударить по их позициям на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удары возмездия настигли украинские группы управления БПЛА в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровом. И помогли в этом сами жители Херсона, которые самоотверженно, с риском для жизни делают своё дело в организации сопротивления «Русский Херсон», — отметил Сальдо.

Он добавил, что подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных граждан.

Также глава региона обратил внимание, что украинские боевики, по которым пришёлся удар российских военных, с помощью указанного вооружения готовили теракты на левом берегу Днепра в Херсонской области на социальные объекты, в том числе избирательные участки.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор подпольного движения в Николаевской области, подконтрольной киевским властям, Сергей Лебедев сообщил, что российские военные в течение трёх дней наносили там удары по объектам ВСУ. В результате были уничтожены стоянка американских РСЗО HIMARS и цех по сборке беспилотников в регионе.

По словам подпольщика, техника находилась в военной части села Старая Богдановка, которое расположено напротив Николаева через реку Южный Буг.

Лебедев показал видео, на котором большой столб дыма поднимается к окнам в районе Степового. Он добавил, что о серьёзности «прилётов» от ВС РФ говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера.

Также глава николаевских подпольщиков сообщал об ударах военнослужащих РФ по нефтебазе, складам украинской армии и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске.

По его словам, жители Днепропетровска сообщили о нескольких прилётах. Есть кадры, на которых видны последствия попадания в нефтебазу, на место «Стан 550», прокатный цех № 2 частного акционерного общества «Днепровский металлургический завод», добавил он. Там ВСУ держали большие резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Лебедев добавил, что ВС России нанесли удары по складам ВСУ на улице Каруна. При этом украинская ракета системы ПВО в погоне за беспилотником «Герань» попала в многоэтажное здание. Как уточнил координатор подполья, сотрудники СБУ взяли подписи у местных жителей о неразглашении увиденного.