Киев, 29 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Два украинца, тела которых обнаружили в Баварии, оказались военными, которые проходили в Германии реабилитацию, сообщило министерство иностранных дел Украины.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где те служили», — сообщили в ведомстве.

В субботу вечером, 27 апреля, рядом с торговым центром в городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли двух мужчин с колото-резаными ранами. Одному из них было 37 лет, второму — 23 года. Сообщалось, что один умер на месте, а второй позже в больнице.

Вскоре после инцидента местная полиция задержала подозреваемого в убийствах. По данным украинских СМИ, им оказался 57-летний гражданин Германии и России. Предположительно, накануне конфликта все трое вместе выпивали. В полиции считают, что между мужчинами произошла какая-то ссора. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что есть показания свидетелей, которые рассказали, что все трое были сильно пьяны.

Прокуратура Мюнхена 28 апреля выдала ордер на арест задержанного.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале представители Вооружённых сил Германии обсуждали возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России. Во время переговоров высокопоставленные немецкие военные призывали коллег избегать фраз, которые бы могли выдать их участие. Комментируя это, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что гибридная война против российского народа, которую развязал Запад, идёт полный ходом.

Представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл заявил в январе, что в общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, США подготовили около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия.

В октябре 2023 года взятый в плен украинский военный рассказал, что украинцев в Германии обучали американские инструкторы. По словам бойцы, разницы в процессах обучения в Житомире и в Германии он не заметил. При этом из-за проблем с мобилизацией на Украине предназначенные для их обучения немецкие центры оказались заполнены лишь наполовину.