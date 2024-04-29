Тбилиси, 29 апреля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В Грузии оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе бросила бутылку в представителя правящей коалиции Гурама Мачарашвили во время рассмотрения на заседании парламента законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Кадр из видео

На заседании юридического комитета между оппозицией и властями произошла перепалка. В результате Деканоидзе взяла со стола пластиковую бутылку, ударила ей по голове Мачарашвили, а затем бросила её в политика.

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По данным издания «Sputnik Грузия», представитель правящей коалиции Мачарашвили обвинил Деканоидзе, которая ранее входила в «Единое национальное движение» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также возглавляла Национальную полицию Украины, в продаже своей страны.

После инцидента из зала заседания попросили удалиться восемь депутатов от оппозиции.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты грузинского парламента подрались на заседании 15 апреля в ходе обсуждения законопроекта об иноагентах. Когда исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе объяснял, для чего нужен закон об иноагентах, депутат от оппозиции Александр Элисашвили подбежал к трибуне и ударил выступающего по лицу. После этого к драке подключились другие депутаты.

Во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии в марте подрались депутаты.

Законопроект об иноагентах в Грузии в марте 2023 года приняли в первом чтении. В результате оппозиция устроила массовые протесты в Тбилиси, в ходе которых активисты пытались захватить парламент. В результате законопроект отозвали. Противники законопроекта считают, что страну из-за этого документа не примут в ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя законопроект об иноагентах в Грузии, указал на то, что документ гораздо мягче, чем во многих других странах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 18 апреля на фоне протестов в Грузии заявил, что все страны нуждаются в законе об иностранных агентах, чтобы защищать свой суверенитет.