В парламенте Грузии произошла драка между депутатами
В парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иностранных агентах подрались депутаты
Тбилиси, 6 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии подрались депутаты. Кадры произошедшего в прямом эфире 6 марта показал ряд грузинских телеканалов.
При этом параллельно около здания грузинского парламента идёт митинг против принятия указанного законопроекта.
Отметим, ранее оппозиционное грузинское движение «Сила народа» внесло в парламент страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому в республике должен быть создан реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые финансируются иностранными государствами.
Также представители имеющей в парламенте большинство правящей партии «Грузинская мечта» выступили в поддержку этого законопроекта, уточнив, что постараются преодолеть вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, в случае если она наложит таковое на этот документ.