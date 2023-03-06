Тбилиси, 6 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии подрались депутаты. Кадры произошедшего в прямом эфире 6 марта показал ряд грузинских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

При этом параллельно около здания грузинского парламента идёт митинг против принятия указанного законопроекта.

Отметим, ранее оппозиционное грузинское движение «Сила народа» внесло в парламент страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому в республике должен быть создан реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые финансируются иностранными государствами.

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Также представители имеющей в парламенте большинство правящей партии «Грузинская мечта» выступили в поддержку этого законопроекта, уточнив, что постараются преодолеть вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, в случае если она наложит таковое на этот документ.