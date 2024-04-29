Брюссель, 29 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба НАТО.

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press Йенс Столтенберг

Он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и провёл с ним совместную пресс-конференцию. Трансляцию вела пресс-служба альянса.

Столтенберг заявил, что члены НАТО не выполнили обещаний о военной помощи в последние месяцы, но заверил, что поток оружия и боеприпасов теперь увеличится.

«Украине ещё не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас действительно выполнили то, что обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что это произойдёт», ― процитировало агентство Reuters слова генсека.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий визит Столтенберга на Украину состоялся 20 апреля прошлого года. Поездку генсека НАТО также не анонсировали. Он принял участие в памятной церемонии в честь погибших украинских военных на Михайловской площади.

Также Столтенберг заявил, что общий объём поддержки Украины со стороны членов НАТО уже превысил 150 млрд евро. Он подчеркнул, что союзники наращивают поставки самолётов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку.

Столтенберг, комментируя одобрение палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи украинской стороне, 21 апреля заявил, что США и НАТО ещё не опоздали с тем, чтобы передать Украине новые партии оружия. По его словам, задержка в поставках оружия привела к некоторым реальным последствиям. Генсек уточнил, что ВСУ столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов.