Киев, 20 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл 20 апреля в Киев, сообщает The Kyiv Independent. Ранее поездка генсека Североатлантического альянса на Украину не анонсировалась. Столтенберг впервые приехал в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Генсек принял участие в памятной церемонии в честь погибших украинских военных на Михайловской площади.

О поездке генсека Североатлантического альянса на Украину заранее не сообщалось. Он впервые посетил страну после начала российской военной операции.

Как писало ИА REGNUM, 18 апреля Йенс Столтенберг призвал страны НАТО направить Киеву ещё больше оружия. По его словам, несмотря на уже оказанную военную помощь, Украине не хватает боеприпасов.

При этом 19 апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что НАТО следует «умолять» Украину присоединиться к альянсу. По его мнению, Украина показала «успехи» в противостоянии с Россией.

Также украинский посол выразил мнение, что вступление Украины в ряды стран — членов Североатлантического альянса неизбежно.