Вашингтон, 21 апреля, 2024, 22:40 — ИА Регнум. США и НАТО ещё не опоздали с тем, чтобы передать Украине новые партии оружия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC, которое показали 21 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

Так глава организации прокомментировал одобрение палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи украинской стороне.

По его словам, задержка в поставках оружия привела к некоторым реальным последствиям. Столтенберг уточнил, что ВСУ столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов

Кроме того, у Украины наблюдается недостаток средств противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего, как утверждает генсек, украинские военные сбивают всё меньше российских ракет и беспилотников.

Глава организации добавил, что вместе с тем уже на протяжении месяцев Россия имеет гораздо больше боеприпасов, чем есть у Украины.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву, который предполагает выделение $61 млрд на поставки вооружений для ВСУ. Документ направят в сенат Конгресса, и в случае утверждения инициативы её подпишет американский президент Джо Байден.

21 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия понесёт серьёзные потери, если помощь от США затянется ещё на полгода. Он напомнил про на нехватку систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия у ВСУ.

Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что минобороны США может поставить вооружение и боеприпасы Украине в течение нескольких дней после того, как глава Белого дома подпишет законопроект о военной помощи киевскому режиму.