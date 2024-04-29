Херсон, 29 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла удары по Новой Каховке и селу в Алёшкинском округе в Херсонской области. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«В селе Юбилейном Алешкинского округа обстрел боевиков киевского режима повредил три жилых дома», ― написал глава региона Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в Новой Каховке дрон ВСУ ударил по машине, в которой местный житель торговал вещами. Автомобиль и товары уничтожены. При этом, добавил Сальдо, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку в Херсонской области. Также под сильный артиллерийский обстрел украинских военных попали жилые кварталы Новой Каховки. Пострадавших доставили в больницу. В Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения один человек.

В тот же день в посёлке Днепряны в результате миномётного обстрела Вооружённых сил Украины погибли двое мирных жителей.

В результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в Каховке 26 апреля один человек погиб и двое получили ранения. Кроме того, по словам Сальдо, обстрел жилого сектора украинскими военными в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.