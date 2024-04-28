Каховка, Херсонская область, 28 апреля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил 28 апреля губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

По его словам, под сильный артиллерийский обстрел украинских военных попали жилые кварталы Новой Каховки.

«Есть пострадавшая, она находится в больнице», — написал он.

Кроме того, в Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения один человек, его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко информировал, что в посёлке Днепряны погибло двое мирных жителей в результате миномётного обстрела Вооружённых сил Украины.

26 апреля в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в Каховке один человек погиб и двое получили ранения. Кроме того, по словам Сальдо, обстрел жилого сектора украинскими военными в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.

20 апреля ВСУ обстреляли поликлинику в Каховке. На опубликованных главой городской администрации Павлом Филипчуком фотографиях видны повреждения здания, которые стали результатом обстрела. Взрывом выбило окна, пострадал фасад здания.