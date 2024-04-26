Каховка, Херсонская область, 26 апреля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. В результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в Каховке один человек погиб и двое ранены, сообщил 26 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу», — написал он.

Глава региона добавил, что обстрел жилого сектора в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля ВСУ обстреляли поликлинику в Каховке. На опубликованных главой городской администрации Павлом Филипчуком фотографиях видны повреждения здания, которые стали результатом обстрела. Взрывом выбило окна, пострадал фасад здания.

В этот же день сообщалось о гибели жителя села Каиры в Херсонской области в результате обстрела ВСУ. Знакомый с ситуацией источник сообщал, что также 20 апреля в результате обстрела Каховки мирный житель получил ранение. Кроме того, украинская армия нанесла удар по автомобилю скорой помощи в Херсонской области.

Источник ИА Регнум также сообщал, что ВСУ в этот день 17 раз днём и 17 раз ночью обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра, в том числе Каиры, Каховку, Новую Каховку, Алёшки, посёлок Юбилейное, Великую Лепетиху, Новую Маячку и Днепряны.