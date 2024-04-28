Херсонская область, 28 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Херсонской области в посёлке Днепряны погибло двое мирных жителей в результате миномётного обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

«Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью, трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из миномётов. Двое местных жителей погибли на месте. Соболезнуем семьям. Обязательно поможем», — написал Алексеенко.

Он отметил, что боевики киевского режима атаковали мирных жителей в день большого православного праздника.

«Обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник Вербного воскресенья, но стали ещё ожесточеннее. Причём по всей нашей 15-километровой зоне вдоль Днепра», — подчеркнул председатель правительства.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля Андрей Алексеенко сообщал о гибели бригады ремонтников от сброса мины с дрона ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области. По его словам, прибывшая скорая помощь также попала под обстрел. Медики успели добраться до подъезда и помогли занести раненых в подвал.

В тот же день украинские беспилотники ударили по грузовику с продуктами питания и водой в Бабино в Верхнерогачикском районе. Автомобиль направлялся на берег Днепра в дневное время суток, при этом гражданская принадлежность «Газели» не вызывала сомнений. Водитель погиб сразу. Пассажир выжил после первого удара, но его добили.