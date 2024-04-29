Луганск, 29 апреля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Запад» за сутки отразили три атаки ВСУ в ЛНР, заняв более выгодные позиции, сообщил 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

Подразделения российской армии нанесли удары по ВСУ в районах сёл Григоровка в ДНР, Синьковка в Харьковской области и Червоная Диброва в ЛНР.

Представитель Минобороны отметил, что российские военные отразили три атаки ВСУ в районе села Стельмаховка в ЛНР.

«Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил об освобождении от ВСУ российскими военными группировки «Центр» села Семёновка в ДНР. Также ВС России нанесли удары по ВСУ в районах посёлка Новоалександровка, сёл Архангельское, Тарасовка и Заветное в ДНР.

Как отметил Конашенков, в течение суток российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили за сутки цех сборки дронов ВСУ. Удары нанесли авиация, артиллерия и ракетные войска. Кроме того, ВС РФ сбили за сутки 22 беспилотника ВСУ, ракету РСЗО «Ураган» и американскую управляемую авиабомбу JDAM.