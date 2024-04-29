Москва, 29 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск российской армии на донецком направлении за прошедшие сутки улучшили положение на переднем крае фронта. ВСУ потеряли в этом районе до 395 военных и произведённую в США гаубицу М198, заявил 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

Он сообщил, что российские бойцы нанесли удары по силам 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии, которые находились в районе Красногоровки и Константиновки в ДНР. ВСУ также потеряли три танка, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Буковель-AD».

Конашенков также сообщил, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили у украинской армии американскую гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу «МСТА-Б», две Д-30, лёгкую гаубицу М102 американского производства и противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 28 апреля заявил, что Южная войсковая группировка за сутки отбила четыре контратаки украинских сил. ВСУ потеряли до 360 военных, две бронемашины, 17 автомобилей, две Д-20, две Д-30 и МТ-12 «Рапира».

27 апреля Конашенков сообщил, что российские войска на донецком направлении на неделе освободили Новомихайловку и Богдановку. Кроме того, ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ. Российские бойцы также отразили 19 контратак, украинская сторона потеряла почти 3,9 тыс. военных.