Москва, 27 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю освободили два населённых пункта в ДНР, Новомихайловку и Богдановку, сообщило 27 апреля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвинулись в глубину обороны противника, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения Южной группировки войск освободили населённые пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики и продвинулись в глубину обороны противника», — сказал Конашенков.

Были нанесены поражения живой силе и технике 16 бригад ВСУ на территории ДНР, отметил официальный представитель Минобороны. Также ВС РФ отразили 19 контратак штурмовых групп ВСУ, в том числе в районе Часова Яра.

В зоне ответственности этой группировки российских войск ВСУ за неделю потеряли почти 3900 военных. Кроме того, подразделения Южной группировки уничтожили в своей зоне ответственности 17 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ.

«Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, об освобождении Новомихайловки Минобороны сообщило 22 апреля, об освобождении Богдановки — 21 апреля. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что освобождение Новомихайловки приближает окружение Угледара.

27 апреля Конашенков также сообщил, что ВСУ за неделю потеряли почти 3000 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Ударом по украинскому аэродрому российские войска уничтожили восемь боевых машин РСЗО, в том числе HIMARS, а также истребитель Миг-29. Группировка войск «Восток» за неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести бригадам ВСУ.