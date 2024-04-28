Москва, 28 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Группировка «Юг» Вооружённых сил России отбила за сутки четыре контратаки ВСУ. Противник потерял до 360 человек, проинформировал 28 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР.

ВСУ потеряли до 360 военных, две боевые бронированные машины, а также 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», уточнили в военном министерстве.

Более того, украинские войска потеряли две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Минобороны доложило, что подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю освободили два населённых пункта в ДНР — Новомихайловку и Богдановку.

В военном ведомстве тогда рассказали, что ВС РФ поразили живую силу и технику 16 бригад ВСУ на территории ДНР. Также ВС РФ отразили 19 контратак штурмовых групп ВСУ, в том числе в районе Часова Яра.

Перед этим, 26 апреля, группировка ВС России «Юг» уничтожила за сутки до 430 военных ВСУ.