Москва, 29 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Итало-Российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла покупать итальянские товары за рубли. Об этом 29 апреля сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Это решение приняли после обращения комитета по финансовой безопасности Италии. В ведомстве выразили опасения в том, что этот механизм позволяет обходить санкции в отношении России, пишет «Коммерсантъ».

При этом Пелаццо подчеркнул, что в ИРТП не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами.

«Мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент — мы сами проверяем товары, таможенные коды», — уточнил глава палаты.

В этой связи ИРТП намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле.

Как сообщало ИА Регнум, запуск системы, позволяющей российским компаниям покупать за рубли несанкционные итальянские товары, глава Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо анонсировал в декабре прошлого года. Он уточнил, что система даст возможность российскому покупателю рублями платить ИРТП за итальянские товары, после чего палата будет переводить эти деньги в Италию со своего счёта в третьей стране.

В феврале палата запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов. В товарообмен, как заявлял глава ИРТП, включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию.

Ранее Пелаццо отмечал, что Россия была достаточно интересным рынком для Италии, но санкции сильно повлияли на сектор торговли. Падение экспорта в Россию сказалось на итальянских предпринимателях, подчеркнул он.