Торговая палата России и Италии приостановила оплату товаров рублями
Пелаццо: торговая палата России и Италии приостановила оплату товаров рублями
Москва, 29 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Итало-Российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла покупать итальянские товары за рубли. Об этом 29 апреля сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.
Это решение приняли после обращения комитета по финансовой безопасности Италии. В ведомстве выразили опасения в том, что этот механизм позволяет обходить санкции в отношении России, пишет «Коммерсантъ».
При этом Пелаццо подчеркнул, что в ИРТП не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами.
«Мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент — мы сами проверяем товары, таможенные коды», — уточнил глава палаты.
В этой связи ИРТП намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле.
Как сообщало ИА Регнум, запуск системы, позволяющей российским компаниям покупать за рубли несанкционные итальянские товары, глава Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо анонсировал в декабре прошлого года. Он уточнил, что система даст возможность российскому покупателю рублями платить ИРТП за итальянские товары, после чего палата будет переводить эти деньги в Италию со своего счёта в третьей стране.
В феврале палата запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов. В товарообмен, как заявлял глава ИРТП, включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию.
Ранее Пелаццо отмечал, что Россия была достаточно интересным рынком для Италии, но санкции сильно повлияли на сектор торговли. Падение экспорта в Россию сказалось на итальянских предпринимателях, подчеркнул он.