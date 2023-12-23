Москва, 23 декабря, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Запуск системы, позволяющей российским компаниям покупать за рубли несанкционные итальянские товары, ожидается в феврале 2024 года. Об этом глава Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо сообщил 23 декабря.

Известия/Сергей Коньков

По его словам, на 14 февраля намечено заседание совета директоров, на котором нужно «просто отчитаться, получить добро». К этому сроку, как ожидается, будут урегулированы все «финансовые моменты».

«Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня всё уже будет работать», — заявил Пелаццо «РИА Новости».

Ранее он рассказал, что система позволит российскому покупателю рублями платить ИРТП за итальянские товары, после чего палата будет переводить эти деньги в Италию со своего счёта в третьей стране.

Теперь Пелаццо сообщил, что палата договорилась о переводах с банком в Армении и находится в процессе открытия счёта. С итальянской стороны получено одобрение на такие операции.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Пелаццо отмечал, что Россия была достаточно интересным рынком для Италии, но санкции сильно повлияли на сектор торговли. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях.