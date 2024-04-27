Москва, 27 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли от действий группировки войск «Днепр» до 360 военных и восемь гаубиц М777 американского производства, сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Алексей Рамм

«Слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области», — информировал он.

Согласно данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля ВС России уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ, которые пытались достичь левого берега Днепра. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу, успешно вели борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками противника, в ночное время уничтожили вражеские плавсредства на реке Днепр.

20 апреля командир добровольческой казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр» Андрей Жидков сообщил, что бойцы бригады уничтожили два разведывательных катера ВСУ в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении.

В этот же день начальник пресс-службы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России Роман Кодрян сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 60 человек личного состава, а также три десантные лодки, 45 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, семь орудий полевой артиллерии и миномётов и пять единиц автомобильной техники.