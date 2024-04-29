Вашингтон, 29 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал недостаточно хорошей свою игру в первом раунде плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова 29 апреля привёл официальный сайт НХЛ.

Tom Brenner/AP/TASS

Как отметил российский хоккеист, проигрывать в серии Кубка Стэнли всегда тяжело, особенно когда у его команды имелись неплохие шансы выиграть.

«Мы просто не забили. Наша линия атаки не забросила достаточно шайб, а я играл не очень хорошо», — сказал он.

По словам Овечкина, ему необходимо время, чтобы понять, почему «Кэпиталз» не смогли пройти дальше в плей-офф.

Российский капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в серии с «Рейнджерс», что стало для него новым личным антирекордом результативности. «Кэпиталз» проиграли в первом круге плей-офф со счётом 4:0.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Овечкин призвал забыть поражение от «Рейнджерс» в первом матче плей-офф НХЛ. Он также призвал хоккеистов «Вашингтона» играть «намного лучше» и двигаться вперёд.

«Кэпиталз» 17 апреля победили команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, что позволило «Вашингтону» выйти в плей-офф Кубка Стэнли. Овечкин отметился в игре одной заброшенной шайбой.