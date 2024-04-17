Филадельфия, США, 17 апреля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/24 одержал победу над «Филадельфией Флайерз». Как сообщил официальный сайт НХЛ, матч, проходивший в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго Центр», завершился со счетом 1:2.

Michael Miller Александр Овечкин

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтон Кэпиталз» отметились российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин (19’ Дилан Макилрат) и американец Ти Джей Оши (57’ Ник Дауд). Единственный гол «Филадельфии Флайерз» забил Эрин Джонсон после передачи Шона Кутюрье.

«Вашингтон», одержав победу над «Филадельфией», набрал 91 очко после 82 сыгранных матчей и занял второе место «уайл-карда» Восточной конференции НХЛ, обеспечив себе участие в плей-офф турнира. В первом раунде Кубка Стэнли 2024 «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» — обладателем Президентского Кубка, вручаемого команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз», доведя количество своих голов в текущем сезоне до 30. Таким образом, Овечкин 18-й раз в карьере преодолел эту отметку и стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги, опередив по этому показателю канадского форварда Майка Гарднера.