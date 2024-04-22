Вашингтон, 22 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нужно забыть поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Григорий Сысоев / РИА Новости Хоккеист Александр Овечкин

«Первый период прошёл нормально. Во втором периоде мы допускаем пару ошибок, и они забивают голы. Но мы все понимаем, что это плей-офф. Всем нужно играть намного лучше, так что забудем об этом поражении и будем двигаться вперёд», — приводит слова Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 22 апреля «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:4. Овечкин не отметился результативными действиями.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля «Вашингтон» одержал победу над «Филадельфией» в матче за выход в плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Овечкин забросил одну шайбу.

9 апреля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Детройтом». Таким образом, он 18-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон и стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги, опередив по этому показателю канадского форварда Майка Гарднера.