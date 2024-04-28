Москва, 28 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Днепр» успешно провели штурмовые действия в селе Работино Запорожской области. Об этом заявил 28 апреля начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, видео с ним опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Действуя на херсонском направлении, бойцы группировки «Днепр» 27 апреля успешно наступали на Ореховском участке в направлении Работино, занимали оборону на левом берегу Днепра и вели борьбу с беспилотниками противника. Военные также вели контрбатарейную борьбу и уничтожали живую силу, технику и пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра, отметил Кодрян.

За сутки противник потерял до 45 бойцов, четыре плавсредства, пять орудий и миномётов, пять автомобилей различного назначения, 73 разведывательных и ударных беспилотника. Кроме того, поражены 13 пунктов управления БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 20 по 27 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли от действий группировки войск «Днепр» до 360 бойцов, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США. По данным Минобороны России, бои шли в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области.