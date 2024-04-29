Душанбе, 29 апреля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана. Об этом 28 апреля сообщило на сайте министерство иностранных дел республики.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана назвало сложной ситуацию с находящимися в московских аэропортах гражданами страны.

«По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 гражданина Таджикистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в это число входят студенты из Таджикистана, которые учатся в России за счёт образовательных квот российского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны без острой необходимости временно воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта.

Ранее в этот же день МИД России опубликовал ответ официального представителя ведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ «относительно въезда граждан Таджикистана на территорию РФ». Она уточнила, что сложности на сухопутных участках границы России и Казахстана наблюдаются на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и из-за сохранения террористической угрозы.

Официальный представитель МИД уточнила, что органы пограничного контроля проводят проверочные мероприятия вне зависимости от гражданства пересекающих границу. Захарова также назвала преувеличенными сообщения СМИ о количестве «застрявших» у пограничных переходов автотранспортных средств.