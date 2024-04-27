Москва, 27 апреля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Сложности на сухопутных участках границы РФ и Казахстана связаны с повышенными мерами безопасности, предпринятыми после теракта в «Крокус Сити Холле», а также в связи с сохранением террористической угрозы, сообщила 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сотрудники органов пограничного контроля проводят проверочные мероприятия, причём контроль осуществляется вне зависимости от гражданства пересекающих границу, сказала Захарова.

«Хотели бы подчеркнуть, что информация в сообщениях СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста», — цитирует своего официального представителя пресс-служба МИД.

Более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты пропуска по истечении 90 дней, чтобы сразу вернуться назад и тем самым получить возможность находиться в РФ ещё 90 дней, подчеркнула Захарова.

«Российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнёрами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнёрского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом», — добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек. 27 апреля суд арестовал двенадцатого обвиняемого в причастности к теракту.

Также 27 апреля в Госдуму был внесён подготовленный представителями всех фракций законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Он предполагает, в частности, сокращение срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.