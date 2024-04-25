Москва, 25 апреля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Центр» три дня вели слежку за американским танком Abrams перед тем, как подбили боевую машину «Ланцетом», сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Командир взвода специального назначения с позывным Игла уточнил, что расчёт в первый день танк выслеживал и обнаружил, но поразить Abrams не удалось, противник серьёзно его защищал. Российский беспилотник глушили системы РЭБ. Расчёту приходилось много летать и наблюдать за американской техникой. Abrams всё время менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку.

Операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку обстановки на авдеевском направлении фронта. При обнаружении танка российские военнослужащие проанализировали порядок работы экипажа противника, воздушную и радиоэлектронную обстановку на месте. После этого были выбраны наиболее подходящие время и погодные условия. Американский Abrams поразили точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Командир отметил, что в день боевого применения расчёт рано вылетел на позиции. Бойцы нашли цель, зашли на неё по ветру и попали. Долгая и кропотливая работа принесла результат, заключил Игла.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта стало известно, что бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили ещё один танк M1A1SA Abrams производства США. Экипаж боевой машины пытался спрятать её среди деревьев, однако оператор российского барражирующего БПЛА «Ланцет» сумел произвести точное попадание. Кроме того, противник потерял до 295 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

Газета The New York Times 20 апреля написала, что за два месяца ВСУ потеряли пять из 31 переданных Киеву танка Abrams. Ещё не менее трёх таких машин получили в зоне конфликта умеренные повреждения, уточнил военный инструктор, полковник Маркус Рейснер.

Поле боя на Украине давно стало кладбищем разнообразного вооружения США и НАТО, а выделяемая Западом новая военная помощь Киеву не сможет остановить продвижение армии России, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иль.