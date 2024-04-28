Кишинёв, 29 апреля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера после возвращения из Турции около часа молдавские погранслужбы удерживали в аэропорту Кишинёва. Об этом 28 апреля сообщил портал Gagauznews.

Airport.md Аэропорт Кишинёва

«Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату НСГ (Народного собрания Гагаузии. — Прим. ред.) Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра кишинёвского аэропорта», — уточнили в Telegram-канале портала.

Дюльгер отметил, что у него интересовались о целях и причинах выезда за границу. По информации портала, депутат возвращался из частной поездки в Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул подверглась особо тщательной и длительной проверке в аэропорту Кишинёва после возвращения из России. Пограничники держали её в здании около часа, досматривая вещи. Также на длительное время были задержаны советники Гуцул. Изначально планировался допрос, но спецслужбы решили её отпустить, пояснила Гуцул. По словам главы Гагаузии, власти Молдавии делают всё для её унижения или задержания.

Вернувшихся из Москвы делегатов съезда «Победа» 22 апреля молдавские погранслужбы продержали около трёх часов без каких-либо доводов в аэропорту Кишинёва. Среди задержанных также была лидер партии «Возрождение» Наталья Параска. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности. После беседы спецслужбы Молдавии отпустили лидера партии. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал беспределом действия молдавских правоохранителей.