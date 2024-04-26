Кишинёв, 27 апреля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Главе Гагаузии Евгении Гуцул пришлось перенести особо тщательную и длительную проверку в аэропорту Кишинёва после её возвращения из России.

Иван Шилов ИА Регнум Евгения Гуцул

В аэропорту объявили эвакуацию. Силовики заявили, что в здании обнаружен подозрительный предмет. Гуцул считает, что власти Молдавии делают всё для её унижения или задержания.

«Около часа меня держали в аэропорту, досматривая вещи. Сначала хотели допросить, но решили отпустить», — рассказала Гуцул ТАСС.

Также в аэропорту на длительное время были задержаны её советники, которые прилетели с главой из Москвы.

Евгения Гуцул вызвала в аэропорт адвоката.

Это был уже третий визит политика в Москву за последнее время.

Как сообщало ИА Регнум, спецслужбы Молдавии допросили членов делегации Гагаузии по возвращении в аэропорт Кишинёва из Москвы. После допроса всех отпустили.

В Молдавии передали в суд уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Им предъявили обвинения в «принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника».

В аэропорту Кишинёва 22 апреля пограничники почти на три часа задержали участников съезда молдавской оппозиции в Москве. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер пояснила, что делегатов съезда «Победа» правоохранители продержали без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили из аэропорта. Вернувшаяся из Москвы лидер партии «Возрождение» Наталья Параска также была задержана в аэропорту. После беседы со спецслужбами её отпустили.