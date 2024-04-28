Тель-Авив, Израиль, 28 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Израиль обязан полностью уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, а также освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, слова которого передаёт издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Газе мы обязаны уничтожить ХАМАС, а также вернуть заложников, мы работаем над двумя этими задачами, и я полон решимости выполнить оба этих дела», — сказал министр во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом.

При этом Галант признал, что достижение этих целей может занять продолжительное время.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе. Представитель Белого дома также выразил надежду, что после шести недель временного перемирия, возможно, сторонам удастся выработать какое-то более долгосрочное решение.

15 апреля палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмену заложников. ХАМАС потребовал дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава. По информации The Times of Israel, на первом этапе ХАМАС готово освободить около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет в обмен на согласие Израиля на шестинедельное перемирие.

8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе уже определена. По его словам, основным задачами Тель-Авива остаются освобождение всех заложников и полное уничтожение ХАМАС. Оперативные планы по наступлению в Рафахе израильское правительство утвердило в конце марта.