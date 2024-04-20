Каховка, Херсонская область, 20 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Украинская армия ночью обстреляла город Каховка в Херсонской области, повреждение получило здание поликлиники, сообщил 20 апреля глава городской администрации Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Каховская поликлиника подверглась ночному обстрелу укранацистскими подразделениями ВСУ», — сообщил Филипчук.

Он назвал зверством атаки киевского режима на мирное население. На опубликованных фотографиях видны повреждения здания, которые стали результатом обстрела. Взрывом выбило окна, пострадал фасад здания.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели жителя села Каиры в Херсонской области в результате обстрела ВСУ. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что в результате обстрела Каховки мирный житель получил ранение. Кроме того, украинская армия нанесла удар по автомобилю скорой помощи в Херсонской области.

Источник ИА Регнум также сообщил, что ВСУ 17 раз днём и 17 раз ночью обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра, упомянув Каиры, города Каховку, Новую Каховку, Алёшки, посёлок Юбилейное, Великую Лепетиху, Новую Маячку и Днепряны.