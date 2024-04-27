Севский район, Брянская область, 28 апреля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке украинских боевиков в ночь на 28 апреля. Силами ПВО были сбиты ещё четыре дрона над областью.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

По информации главы региона, четыре вражеских беспилотника самолётного типа уничтожены над Севским районом.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. На месте падения останков БПЛА работают оперативные службы», — проинформировал Богомаз в Telegram-канале.

Всего губернатор региона сообщил о 13 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью.

Об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов поздним вечером 27 апреля объявил также губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства региона и МЧС России.

В ночь на 27 апреля дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 вражеских дронов, ещё два БПЛА были сбиты над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны РФ.