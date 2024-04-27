Москва, 28 апреля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Судьба главы киевского режима Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, Зеленский, побег с тонущего корабля

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Слова Пескова приводятся 27 апреля в Telegram-канале журналиста. Полный комментарий пресс-секретаря выйдет в эфир программы в воскресенье, 28 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский нанёс ни с чем не сравнимый ущерб украинскому народу, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. Он напомнил о результатах соцопросов, согласно которым уровень поддержки главы киевского режима среди украинцев стремительно падает. Именно поэтому он категорически отказывается от проведения весной президентских выборов. Также Зеленский не признаёт преступления, регулярно совершаемые по его приказам против мирных граждан, отметил постпред.

В декабре 2023 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заверил, что нанятое политическое руководство Украины не уйдёт от ответственности за трагические события в Донбассе. Это будет коллективная ответственность всего режима. Механизм формата трибунала уже в работе, и это политический вопрос, добавил Мирошник.