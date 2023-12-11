Москва, 11 декабря, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заверил, что нанятое политическое руководство Украины не уйдёт от ответственности за трагические события в Донбассе. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала СТВ.

ИА REGNUM Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945

По словам Мирошника, это будет коллективная ответственность всего режима. Механизм формата трибунала уже в работе и это политический вопрос.

«Чем ближе к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал и в какой стране»,— сказал посол.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве, сказал Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что Запад пока не готов к переговорам и не демонстрирует такого желания. Тема переговоров станет актуальной, когда у спонсоров улягутся политические амбиции, а украинцы поймут на чьей стороне выступает действующая в Киеве власть.

Родион Мирошник заявил, что в руководстве киевского режима обозначился раскол, отсутствует политическое управление страной. Украина сегодня представляет своё обычное майданное состояние. В стране имеются структуры, которые заинтересованы в том, чтобы вместе с лидером страны Владимиром Зеленским ушёл и весь негатив, накопленный в политике.

Власти США должны принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц.