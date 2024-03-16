Симферополь, 16 марта, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский нанёс ни с чем не сравнимый ущерб украинскому народу, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. <…> Зеленский в первую очередь является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Мурадов напомнил о результатах соцопросов, согласно которым уровень поддержки Зеленского среди украинцев стремительно падает. Именно поэтому он категорически отказывается от проведения весной президентских выборов. Также глава киевского режима не признаёт преступления, регулярно совершаемые по его приказам против мирных граждан, отметил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта президент Сирии Башар Асад в интервью «Соловьёв Live» заявил, что Зеленский в своей прошлой роли комедианта достиг больших успехов, чем на посту лидера нации.

По мнению чешского экс-дипломата Петра Друлака, Владимир Зеленский будет находиться в должности до тех пор, пока его всесторонне поддерживает Запад. Как только помощь иссякнет, его карьера рухнет, предположил эксперт. Также Друлак отметил, что отношение к главе киевского режима заметно поменялось.

В декабре 2023 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заверил, что нанятое политическое руководство Украины не уйдёт от ответственности за трагические события в Донбассе. Это будет коллективная ответственность всего режима. Механизм формата трибунала уже в работе и это политический вопрос, добавил Мирошник.

Зеленский победил на президентских выборах на Украине в мае 2019 года. До этого он занимался актёрской карьерой, получил известность как шоумен, комик и актёр кино. Участвовал в КВН.