Москва, 24 апреля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. В ночь на 24 апреля силами ПВО и РЭБ были пресечены попытки украинских террористов совершить серию атак с применением дронов самолётного типа по территории России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены восемь беспилотников ВСУ.

Три БПЛА сбиты над Курской областью, два — над Белгородской, ещё два — над территорией Воронежской области и один — над Смоленском.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе прогремели взрывы утром 24 апреля, написало украинское издание «Страна. ua». После взрыва жители заметили поднимающийся в небо дым. Отмечается, что в части города отсутствует электричество. Другие подробности инцидента не приводятся.

Вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Артиллеристы Центральной группировки войск применили агитационные снаряды по позициям ВСУ в Донбассе.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале сообщил об атаках украинских боевиков с использованием беспилотников в ночь на 24 апреля. В двух районах на объектах топливно-энергетического комплекса начались пожары.