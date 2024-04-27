Москва, 27 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Банк России упростил механизм получения банками разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из страны, сообщается 27 апреля на сайте ЦБ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«С 27 апреля 2024 года упрощён механизм получения кредитными организациями разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты», — говорится в сообщении.

В частности, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или повреждённых купюр.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции. Они также предполагают введение ограничений на операции с иностранными валютами. Указом президента был запрещён вывоз из России наличной валюты в сумме более $10 тысяч.

Банк России неоднократно продлевал ограничения. Так, 7 марта они были продлены до 9 сентября 2024 года.

В апреле 2023 года Путин, комментируя запрет на вывоз капитала из России, отметил, что благодаря этой мере удалось снизить угрозы для финансовой системы страны и укрепить её стабильность.