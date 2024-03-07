Москва, 7 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 года, принятые в связи с введением антироссийских санкций, сообщила 7 марта пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что положение действует, независимо от валюты вклада. Эту возможность могут реализовать те, кто её ещё не использовал. Остальные могут получить свои средства в рублях. Получаемая сумма не может быть меньше рассчитанной в день выплаты по официальному курсу для средств, внесённых до 9 сентября 2022 года. Средства, внесённые после этой даты, можно получить по курсу на дату выдачи.

Кроме того, ЦБ продлил на шесть месяцев запрет банкам брать с клиентов комиссию в случаях выдачи валюты со счетов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции. Они также предполагают введение ограничений на операции с иностранными валютами.

Банк России неоднократно продлевал ограничения. В сентябре 2023 года он продлил их до 9 марта 2024 года.

В апреле 2023 года Путин, комментируя запрет на вывоз капитала из России, отметил, что благодаря этой мере удалось снизить угрозы для финансовой системы страны и укрепить её стабильность.