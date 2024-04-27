Прага, 27 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие раскритиковали своих командиров за провал в районе посёлка Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом написало чешское издание iDNES со ссылкой на военных.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Людей к бою никто не готовил. Офицеры тупые и некомпетентные, а командование бригады плюёт на людей», — заявил изданию боец 115-й бригады ВСУ, находящейся в районе Очеретино.

Отмечается, что украинское командование могло отправить в Очеретино неподготовленное подразделение, поскольку недооценило обстановку в районе населённого пункта.

Как передавало ИА Регнум, военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что для ВСУ ситуация в районе Очеретино безнадёжна. По его словам, украинские военные потеряют позиции в нескольких деревнях около этого населённого пункта. ВСУ тяжело держать позиции, самым реалистичным исходом для них будет отступление, добавил он.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 26 апреля, что российская группировка войск «Центр» отразила восемь украинских атак, в том числе в районе Очеретино. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки до 415 военных, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортёров, 13 бронемашин и три гаубицы Д-30.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 22 апреля сообщил журналистам, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого подняли флаги РФ.