Вашингтон, 27 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. ВСУ потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация выглядит безнадёжной для истощённых украинских бригад в этом районе. Уже предрешён исход, что украинцы потеряют несколько деревень в области Очеретино», — сообщил он.

Обозреватель отметил, что ВСУ тяжело держать свои позиции из-за «безжалостной продолжительной бомбардировки российских сил», самым реалистичным исходом для ВСУ будет отступление на запад.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran сообщил, что руководство западных стран охватила паника после того, как ВС России провели успешное наступление в Донбассе, освободив Авдеевку.

По его словам, прорыв укреплений российскими силами к западу от Авдеевки стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификационных сооружений.

Немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке 22 апреля сообщило, что российские войска прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки (ДНР), продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь позиций противника и вошли в посёлок Очеретино.

В публикации отмечалось, что ВСУ в течение нескольких месяцев держали оборону на данном участке, а теперь оставили позиции «по неизвестной причине».

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха.

Агентство Bloomberg 11 апреля со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.