Москва, 27 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Группировка войск ВС РФ «Восток» за неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 27 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 825 военных, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ за сутки составили до 430 военных.

Тогда в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20, орудие Д-30, буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада с боеприпасами.

Также в Минобороны рассказали, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР в районах Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки.

Кроме того, была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского.

Вместе с тем, по данным военного министерства от 26 апреля, ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» потеряли до 415 военных, БМП, а также восемь бронетранспортёров. По данным Конашенкова, российские военные из Центральной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское ДНР.